Fluminense acerta com o zagueiro Ignácio, do Sporting Cristal, por R$ 11,9 milhões

Fluminense acerta a contratação do zagueiro Ignácio, do Sporting Cristal - Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (16), o Fluminense enfim acertou a contratação do zagueiro Ignácio, que está no Sporting Cristal, do Peru. Depois de tentar o jogador por empréstimo e receber uma negativa dos peruanos, o tricolor aceitou o modelo de negócio proposto pelo Sporting e fechou acordo.

O Flu vai adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta, por 2,2 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões). O contrato terá 4 anos de extensão. Ignácio é natural de Currais Novos, a 186 km de Natal, e jogou por Assu e Força e Luz antes de deixar o Rio Grande do Norte com destino ao time sub-23 do Bahia. No time baiano, o zagueiro demorou a se firmar e chegou a ser emprestado para CSA e Chapecoense, onde chamou atenção novamente, em 2021. No retorno ao Bahia, em 2022, foi titular durante todo o ano. Em seguida ele foi contratado pelo Sporting Cristal, quando enfrentou o Fluminense na Conmebol Libertadores 2023.

Ignácio é o terceiro reforço do Fluminense desde a abertura da janela de transferências do meio do ano. Kevin Serna, vindo do Alianza Lima, desembarcou nesta terça (16) em terras cariocas. Nonato retornará ao Flu por empréstimo junto ao Santos, mas algumas pendências adiaram o anúncio por parte do tricolor. Antes da abertura da janela, o Fluminense acertou o retorno do zagueiro e ídolo Thiago Silva.

