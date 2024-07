Nego Di e esposa são alvos de operação por lavagem de dinheiro em rifas online

O casal de influenciadores Nego Di e Gabriela Sousa são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira (12), que investiga o crime de lavagem de dinheiro de aproximadamente R$ 2 milhões por meio de rifas nas redes sociais.

As investigações apontam que há uma suposta fraude nos sorteios, pois os prêmios não seriam entregues aos ganhadores. Gabriela Sousa, esposa do humorista, foi presa em flagrante durante a operação, pois foi encontrada uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas, sem registro em seu nome.

Os bens do casal foram apreendidos em uma ação de busca e apreensão na casa onde residiam em Santa Catarina. A ação tem como objetivo recolher provas ligadas ao crime que está sendo investigado. Dois carros de luxo foram sequestrados pela promotoria responsável pela operação, batizada de Operação Rifa$.

Segundo o promotor de Justiça Flávio Duarte, os policiais apreenderam documentos, mídias sociais e celulares dos investigados, com a intenção de averiguar o valor arrecadado através das rifas.

A defesa dos influenciadores Nego Di e Gabriela Sousa informou à CNN que está se informando dos fatos. “É tudo muito recente e a gente não teve acesso ao inquérito. A informação que a gente tem é que, em todas as rifas que ele realizava, havia repasse dos prêmios com a devida tributação. Os sorteios eram feitos pela loteria federal”, informou o advogado Hernani Fortini.

Além disso, também alegaram, por meio de nota, que “a inocência dos investigados será provada em momento oportuno, conforme o devido processo legal”.