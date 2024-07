Filho de Eliza Samudio e ex-goleiro Bruno é dispensado de clube por indisciplina

O Athletico Paranaense dispensou de suas categorias de base, por conta de indisciplina, o goleiro Bruninho, filho de Eliza Samudio e o ex goleiro Bruno. O menino estava no clube desde 2022.

O jovem, de 14 anos, que atua como goleiro, estava tendo problemas de comportamento na escola e no curso de inglês oferecido pelo clube aos atletas da base em seu centro de treinamento. Inicialmente, foi tentado resolver a situação internamente, mas a diretoria do Furacão entendeu que encerrar o vínculo com o atleta, que ia até 2027, era a melhor opção.

Bruninho ganhou destaque jogando em sua cidade natal, o que fez com que fosse aprovado para integrar a equipe sub-13 do Athletico, em 2022. Ele chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira sub-14.