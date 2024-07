Após falar sobre situação com Iza, Yuri Lima se reapresenta ao Mirassol

Nesta quinta-feira (11), após ter se pronunciado sobre a notícia de que teria traído a cantora Iza, o jogador Yuri Lima se reapresentou ao seu clube, o Mirassol, no interior de São Paulo.

Na noite de quarta (10), Yuri esteve em campo pela sua equipe, quando o vídeo da cantora falando sobre a traição foi divulgado nas redes sociais. Yuri procurou o jornalista Léo Dias, que passou as informações sobre a traição para a cantora, para falar sobre o término com IZA. A cantora está grávida de 6 meses da primeira filha dos dois.

Segundo a assessoria do Mirassol, o atleta se reapresentou normalmente, mesmo vindo de uma situação conturbada: "O atleta segue a rotina e está a disposição do clube. Ele se reapresentou hoje [quinta, 11], e fez o trabalho de recuperação pós jogo normalmente."

O jornalista Léo Dias afirmou que Yuri vem tentando se desculpar com Iza, mas não conseguiu acesso à cantora até a manhã desta quinta (11). O atleta declarou: "Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô, de verdade, sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências."