Em coletiva, Pedrinho explica contratações de Souza e Alex Teixeira no Vasco

O meia Philippe Coutinho foi apresentado, na tarde desta quinta-feira (11), em coletiva de imprensa na Sede Náutica do Vasco, na Lagoa. Além do retorno do 'mágico', outros reforços, que foram pedidos de Coutinho, também foram pauta durante o evento com a presença da imprensa. O presidente Pedrinho explicou sobre as chegadas de Souza e Alex Teixeira.

Antes de acertar com Coutinho, se especulava que o retorno dos outros dois crias da base de São Januário teria sido uma exigência do novo camisa 11 do clube. Pedrinho disse que ambos foram recomendações de Coutinho, e não uma obrigação.

Pedrinho afirmou: "Houve uma avaliação técnica, além de uma avaliação da estrutura do que estava sendo feito e do que o Coutinho estava fazendo para vir para o Vasco. Todo o esforço que o Coutinho fez para vir para o Vasco merecia uma atenção através de uma indicação do Souza e do Alex. E a indicação vale a pena porque nós procuramos um jogador na posição de segundo homem de meio. O Souza é um cara apaixonado pelo Vasco, com capacidade técnica para dar uma resposta."

"E o Alex também, muito capacitado, teve uma passagem anterior em que o contexto não favoreceu. Ele merecia uma oportunidade de voltar a São Januário. E a questão financeira, que não ia lesar o clube de forma nenhuma. Então o contexto geral nos favoreceu a olhar com carinho uma indicação, não uma exigência. Nem é característica do Coutinho. Podem observar a humildade e a gentileza que ele tem para falar com vocês. Então que fique claro isso, e a resposta técnica dos dois eu acho que vai acontecer também."



Coutinho aproveitou para comentar sobre a chegada dos dois amigos que jogaram ao seu lado, no início de sua carreira, em São Januário: "Teve essa vontade, esse desejo de voltar, a gente que foi criado aqui, que tem o amor pelo clube, a gente sempre teve esse desejo de voltar e, se fosse possível, juntos. Então, agora é um momento importante, está acontecendo isso, então estamos todos felizes e ansiosos para poder dar o nosso máximo e ajudar o Vasco."