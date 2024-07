PM acerta tiro de borracha em goleiro na divisão de acesso do campeonato goiano

Uma ação chocou e geral revolta, na noite desta quarta feira (10), na segunda divisão do campeonato Goiano. Depois do Centro Oeste vencer, por 2 a 1, o time do Grêmio Anápolis, uma confusão generalizada entre os jogadores tomou conta do gramado e só terminou depois que um policial disparou um tiro de borracha na perna do goleiro Ramon Souza.

A confusão aconteceu na linha lateral do campo, perto de onde ficam os policiais. Nesse momento, o goleiro do Grêmio Anápolis estava tentando acalmar seus companheiros e tirá-los do bolo de jogadores. Um policial se aproximou da situação levantando sua arma para os atletas e, depois de discutir com os jogadores, atirou contra a perna esquerda do goleiro.

O Grêmio Anápolis informou que tomará as medidas cabíveis para que o responsável seja identificado e punido. De acordo com comunicado do clube, o goleiro foi atendido dentro da ambulância que estava no estádio Jonas Duarte e recebeu os primeiros socorros.

Leia também:

Caso João Pedro: família do adolescente irá recorrer de decisão que absolveu policiais

Polícia Civil prende pai e filho que agrediram um homem após discussão de trânsito



Após o jogo, a Policia Militar informou que um inquérito será aberto para averiguar toda a situação. "A Polícia Militar informa que, diante do ocorrido no final da partida entre Grêmio Anápolis e Centro-Oeste, foi determinada, de imediato, a abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM) pela Corregedoria para apurar os fatos com o devido rigor. Ressaltamos que o disparo efetuado foi feito com munição de elastômero, conhecida como “bala de borracha”, armamento menos letal. A Polícia Militar de Goiás reafirma seu compromisso com o cumprimento da lei e reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros", disse em nota.

Ramón chegou a desmaiar em campo devido a perda de sangue e provavelmente não entrará mais em campo no ano de 2024. Ele passou por exame de corpo de delito e deu seu depoimento na delegacia, na manhã desta quinta (11).

O Ministério do Esporte também soltou uma nota sobre o ocorrido e defendeu o jogador. "A ação desproporcional e violenta por parte da Polícia Militar, que culminou no disparo de uma bala de borracha contra o goleiro Ramón Souza, é inaceitável e deve ser veementemente repudiada. Este tipo de conduta vai contra os princípios básicos de segurança e integridade física que devem ser garantidos a todos os envolvidos no esporte. Nos solidarizamos com o jogador, vítima desta ação desmedida, e com toda a equipe do Grêmio Anápolis, que presenciou e sofreu os impactos deste ato de violência. É inadmissível que profissionais do esporte, que dedicam suas vidas à prática e promoção do futebol, sejam expostos a situações de tamanha agressividade...".