Seleção brasileira masculina de basquete é convocada para jogos olímpicos

A seleção brasileira masculina de basquete anunciou, na manhã desta quinta feira (11), a lista dos 14 atletas que participarão das Olimpíadas. O Brasil conseguiu a tão sonhada classificação após vencer a Letônia por 94 a 69, na final do Pré-olímpico.

O basquete masculino tem um passado de tradição, com três medalhas de bronze olímpicas (1948, 1960 e 1964) e foi bicampeão mundial (1959 e 1963). Em 1987, aconteceu o último momento de glória do basquete brasileiro, conquistando os jogos Pan-americanos em cima dos Estados Unidos, consagrando a geração de Marcel e Oscar.

Nessa mesma época ocorria o crescimento do vôlei no país, o que se consolidou com o ouro olímpico da seleção masculina em 1992. A partir daí e devido diversas brigas políticas, o basquete perdeu sua força e entrou em decadência, com o Brasil não se classificando para os jogos Olímpicos de 2000, 2004 e 2008. Retornou em 2012, ficou em quinto lugar em 2016 e não se classificou para as Olímpiadas de Tóquio em 2020.

A seleção está no grupo B, junto de Alemanha, França e Japão e fará sua estreia no dia 27, às 12:15.

Confira os convocados:

- Marcelo Huertas – Tenerife-ESP

- Yago Mateus – Estrela Vermelha-SRB

- Raul Neto – Free Agent

- Alexey Borges – Free Agent

- Elinho Corazza – Corinthians

- George de Paula – SESI Franca

- Vitor Benite – Free Agent

- Léo Meindl – Tokyo-JPN

- Gui Santos – Golden State Warriors -EUA

- Didi Louzada – Free Agent

- Bruno Caboclo – Partizan Belgrado-SRB

- João Marcelo “Mãozinha” – Free Agent

- Lucas Dias – SESI Franca

- Cristiano Felício – Granada-ESP