Robson Conceição é recebido com festa na Bahia após ser campeão mundial de boxe

Na madrugada desse domingo (7), o pugilista Robson Conceição se consagrou campeão mundial da categoria super-pena (até 58,97 kg), após derrotar o americano O'Shaquie Foster, em Newark, nos Estados Unidos. A luta foi extremamente equilibrada e a vitória ocorreu após uma decisão dividida dos árbitros.

O brasileiro, de 35 anos, que foi medalha de ouro no boxe nas olímpiadas no Rio de 2016 já havia lutado pelo título mundial em outras três oportunidades e saiu derrotado. Em sua quarta disputa, Robson se sagrou campeão do Conselho Mundial de Boxe (WBC). O lutador desembarcou em Salvador, nesta segunda feira (8), foi recepcionado pelos fãs e desfilou em um carro do Corpo de Bombeiros pelo bairro de Boa Vista de São Caetano, onde nasceu o foi criado.

"Persistência. Consegui, mais uma vez, entrar na história. Primeiro campeão olímpico e profissional. Bom estar em casa de volta, com minha equipe. É sobre nunca desistir dos nossos objetivos. Quanto mais persistente, vamos conquistar os objetivos. Agora é descansar", disse Robson na chegada.

Erika Matos, esposa do boxeador estava extremamente emocionada no desembarque com as duas filhas do casal, Sofia e Stephanie. "Sentimento de gratidão. Tentou tantas vezes. A gente assiste com ansiedade. Muita alegria", celebrou Erika.

Robson venceu O'Shaquie Foster na decisão dividida. Seu treinador, Luiz Dórea, celebrou o feito do baiano: "Uma grande batalha. Lutar a quarta vez. Robson estava muito focado, o adversário não quis a luta. Estranho o campeão mundial andar para trás os 12 roundes. Poderia ter vindo antes. Ele estava muito bem preparado. É merecedor. É campeão de fato e de direito. Desistir, nunca. Para a gente nada foi fácil. Chegou o momento, chegou a hora".

Com a conquista, o lutador se tornou o nono brasileiro campeão mundial no boxe, sendo o quarto baiano. Depois de ser campeão olímpico, Robson migrou para o boxe profissional. Agora ele tem um cartel como boxeador profissional de 19 vitórias, 2 derrotas, 1 luta sem resultado e 1 empate. As suas únicas derrotas foram justamente nas disputas do título mundial, contra Oscar Valdez (2021) e Shakur Stevenson (2022), ambas por decisão unânime. Na sua terceira chance de conquistar o cinturão dos super-penas, o brasileiro empatou com Emanuel Navarrete, em 2023.