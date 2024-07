Saiba tudo sobre a troca entre Flamengo e Palmeiras por Gabigol e Dudu

O Palmeiras sonha em conseguir a contratação do atacante Gabigol, do Flamengo, ainda nesta janela de transferência, que abre na próxima quarta feira (10). O atleta, que é constantemente assediado por clubes do mercado nacional e internacional, optou por não assinar um pré-contrato com o clube paulista neste momento, por medo de queimar ainda mais sua imagem com a torcida Rubro-Negra.

De acordo com informações do GE, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não aceita liberar o jogador de graça, o que fez com que a presidenta do alviverde, Leila Pereira, enviasse uma proposta tentando usar o jogador Dudu como moeda de troca. Com isso, o jogador iria para o Rio e Gabigol seguiria para o Palmeiras imediatamente. No entanto, inicialmente, a proposta não agradou.

Grande parte do conselho de futebol do clube carioca é contra a contratação de Dudu, mas internamente o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, faz pressão para que a negociação seja concretizada. Ele gosta do jogador e entende que seria alguém experiente para jogar pelo lado direito quando Bruno Henrique estiver ausente. Isso também beneficiária o clube financeiramente, não precisando ir no mercado buscar algum jogador para a posição.

Gabigol tem 27 anos e recebe um salário de aproximadamente R$ 1,5 milhões de reais por mês. Sua relação com a torcida ficou estremecida após uma foto ser vazada, em que o atleta está em uma confraternização vestindo a camisa do Corinthians, no dia 16 de março deste ano.

Dudu tem 32, recebe cerca de R$ 2,1 milhões e vem de 290 dias parado, por conta de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. O atleta se vê desprestigiado pela equipe palmeirense e é contra a troca. Marcos Braz, que está em São Paulo, tenta convencer o jogador de que a mudança de ares pode fazer bem para sua carreira e segue em negociações com o Palmeiras.