Thiago Alcântara anuncia aposentadoria do futebol

O meia Thiago Alcântara anunciou, nesta segunda feira (8), no X, antigo Twitter, sua aposentadoria dos gramados aos 33 anos. O agora ex-jogador, que é filho de Mazinho, campeão mundial pela seleção brasileira em 1994, nasceu na Itália e se naturalizou espanhol, seleção por onde atuou nos últimos anos.

"Estarei sempre disposto a retribuir o que me foi dado e sou grato pelo tempo que desfrutei. Obrigado, futebol. E a todos que me acompanharam e me tornaram um jogador e uma pessoa melhor ao longo do caminho. Vejo você em breve" escreveu.

O atleta já estava um tempo sem atuar por clubes ou seleção, devido constantes lesões. A última vez que entrou em campo foi pelo Liverpool, na derrota de 3 x 1 para o Arsenal, no dia 4 de fevereiro. Na ocasião, Thiago entrou aos 40 minutos do segundo tempo.

Thiago Alcântara é da base do Barcelona e teve passagem nos grandes clubes europeus Bayern e Liverpool, onde estava até encerrar a carreira. Dentre os títulos mais importantes conquistados pelo meia, estão duas Ligas dos Campeões (2011 e 2020), sete Campeonatos Alemães (de 2014 à 2020), quatro Campeonatos Espanhóis (de 2009 à 2011 e 2013), dois Mundiais de Clubes (2012 e 2014), além de quatro Copas da Alemanha, duas Copas da Rei, e uma Copa da Inglaterra.

Pela seleção da Espanha, o meia disputou as Eurocopas de 2016 e 2020 e a Copa do Mundo de 2018.

A tendência é que o espanhol siga tendo algum cargo administrativo dentro do futebol, como já se era especulado.