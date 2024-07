Fluminense empata no Maracanã na estreia de Mano Menezes

Vivendo sua pior crise dos últimos 10 anos, o Fluminense entrou em campo, na noite desta quinta-feira (4), ocupando a lanterna do Campeonato Brasileiro, e ficou apenas no empate contra o Internacional. Com o resultado, o Tricolor voltou a pontuar depois de seis derrotas consecutivas, mas vÊ sua situação ficar cada vez mais complicada.

Além de ser uma oportunidade de respirar no campeonato, o jogo desta noite representava também a estreia do treinador Mano Menezes no time das Laranjeiras e o recado de apoio do torcedor, que compareceu em grande número no Maracanã, com mais de 40 mil presentes.

Leia também

• Associação de Árbitros vai ao STJD contra Marlon Freitas do Botafogo

• Mais um adeus: Após o Carrefour, C&C também fecha as portas em Neves

Dentro de campo, dois tempos distintos do time da casa. Enquanto no primeiro o Tricolor parecia um time equilibrado, com vontade de vencer, no segundo, jogou bem apenas no início e deu demonstrações de cansaço depois.

Apesar do bom jogo na primeira etapa, com direito a bola na trave de Cano, foi o Inter que saiu na frente, com Igor Gomes que acertou chute de rara felicidade. Atrás do placar, o Fluminense seguia recebendo apoio do seu torcedor e segundos antes do término da primeira parte conseguiu o empate. Desta vez, Ganso acertou um lindo chute de fora da área.

No segundo tempo, o Fluminense dominou os primeiros minutos e rondou a área do Inter. Depois, o time cansou e as substituições pioraram o rendimento da equipe. O Inter, por sua vez, também não conseguiu criar grandes oportunidades e a partida acabou em 1 a 1.

Com o empate, o Tricolor segue na última colocação do campeonato, agora com 7 pontos. Apesar de não ser o melhor resultado, o time voltou a pontuar após seis derrotas. Na próxima rodada o Fluminense viaja até Fortaleza onde encara o time da casa. O jogo será às 16h de domingo.