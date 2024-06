Damián Suárez desfalcará o Botafogo em partida contra o Cuiabá

Damián Suárez, experiente lateral-direito do Botafogo, não estará em campo na próxima partida do Campeonato Brasileiro, contra o Cuiabá, na quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal. O uruguaio, de 36 anos, recebeu o terceiro cartão amarelo no empate de 1 a 1 com o Vasco no último sábado (29) e está suspenso por um jogo.

Suárez é um dos pilares da defesa do Fogão nesta temporada, com 26 partidas disputadas e três assistências. Sua ausência será sentida pelo técnico Artur Jorge, que provavelmente escalará o jovem Mateo Ponte, de 21 anos, para a lateral direita no confronto contra o Cuiabá.

Com 24 pontos, o Botafogo é o segundo colocado na tabela, mas, caso não obtenha bons resultados, pode finalizar a rodada em 4º lugar. Os principais candidatos a ultrapassar o Glorioso no ranking são Bahia e Palmeiras.