Ex-presidente do Bahia fecha com Vasco para assumir comando do futebol

O Vasco já tem novo diretor de futebol. O Clube carioca confirmou, nessa quinta-feira (27) a contratação de Marcelo Sant'Ana para o cargo de diretor executivo de futebol. Ele chega ao Rio de Janeiro nos próximos dias para substituir Pedro Martins.

Marcelo está atualmente no América-RN, pelo qual disputou sua última partida na noite desta quinta-feira: o time potiguar enfrentou o Sousa, na Arena das Dunas, em duelo decisivo pela Série D do Brasileirão. Ele já tinha conversas encaminhadas com o Vasco nos últimos dias, mas pediu para que o desfecho se desse apenas depois do jogo.

No América-RN, que também é uma SAF, Marcelo ocupava o cargo de diretor desde fevereiro. Ele é muito conhecido no futebol nordestino por ter presidido o Bahia entre os anos de 2015 e 2017, período no qual conquistou o Campeonato Baiano (2016) e a Copa do Nordeste (2017). Foi, na época, o presidente mais jovem entre os clubes das Séries A e B do Brasileirão.

Leia também:

Piscinão de São Gonçalo vai virar Parque público

Homem preso por tráfico de drogas em condomínio Minha Casa Minha Vida