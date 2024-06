Pelo Brasileirão, Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (23)

Na tarde deste domingo (23), Fluminense e Flamengo se enfrentam, no Maracanã, às 16h, em duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão 2024. A equipe treinada por Fernando Diniz, que balança no cargo, é atualmente a lanterna do torneio nacional. Já o Fla, de Tite, é líder e busca desgarrar dos demais concorrentes.

O Fluminense atravessa o momento mais conturbado em toda temporada. Além de ocupar a 20ª colocação no Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos, o clube só venceu um jogo na competição e tem apenas uma vitória nos últimos 15 clássicos disputados. O Flu deve ir a campo com a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli, Diogo Barbosa; Gabriel Pires, Lima, Renato Augusto, Ganso; John Kennedy e Cano.

Já o Flamengo vive o oposto. Além de líder do Brasileirão, está invicto há 8 jogos, com 7 vitórias e 1 empate. Porém, no seu último duelo, o Fla ganhou mais um desfalque no o elenco. Éverton Cebolinha foi diagnosticado com uma lesão no quadril e deve ficar de fora por um mês. O Rubro-Negro deve alinhar desta forma: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas); Allan (Léo Ortiz) , Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

A arbitragem fica por conta de Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Maira Mastella Moreira (FIFA/RS). No VAR, quem comanda é Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP).