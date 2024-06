Brasileirão 2024: Botafogo perde para o Criciúma em Santa Catarina

Na tarde deste sábado (22), o Botafogo visitou o Criciúma em Santa Catarina e acabou derrotado pelo placar de 2x1. A partida aconteceu no Estádio Heriberto Hülse, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, e contou com os gols de Barreto e Arthur Caíke para o Tigre, com Lucas Halter descontando para o Glorioso. O Botafogo, com a derrota, perdeu a oportunidade de voltar a liderar o campeonato.

O primeiro tempo começou com domínio do Botafogo e com o Criciúma buscando apenas contra-ataques. E foi dessa forma que os donos da casa abriram o placar. Aos 9 minutos, Barreto, de cabeça, tirou o zero do placar.

A etapa final veio com o Glorioso fazendo logo de cara três alterações. Surtiu efeito. O zagueiro Lucas Halter empatou, também de cabeça, também aos 9 minutos. O Tigre saiu mais para o jogo e foi premiado na reta final. Aos 38 minutos, Arthur Caíke desempatou para o Criciúma, que chegou a sua primeira vitória em casa na competição.

Na sequência do Brasileirão, o Botafogo recebe o Bragantino na quarta-feira (26), às 20h, no Nilton Santos. O Criciúma pega o São Paulo na próxima quinta-feira (27), às 20h, no Morumbis.