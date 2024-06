Torcedores do Fluminense vão ao CT e protestam contra a má fase do clube

Torcedores do Fluminense foram ao centro de treinamento Carlos Castilho, na manhã deste sábado (22), para protestar contra a fase ruim vivida pelo clube, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Os protestantes pararam os carros dos atletas na entrada do CT e os seguranças do clube precisaram agir para evitar confusões maiores.

O protesto acontece na véspera do clássico contra o Flamengo, neste domindo (23), no Maracanã. Outros protestos já haviam sido feitos. Na última quinta-feira (20), os muros da sede do clube em Laranjeiras foram pichados. Os torcedores cobraram a demissão do técnico Fernando Diniz e a frase "vai virar o inferno".

O tricolor carioca tem apenas 6 pontos em 30 disputados no Brasileirão. A equipe chegou à lanterna da competição após o resultado positivo do Vitória diante do Atlético-MG. Além do Campeonato Brasileiro, o Fluminense disputa também a Libertadores, onde enfrentará o Grêmio pelas oitavas de final do torneio e a Copa do Brasil, também nas oitavas, mas aguardando a definição do adversário.

