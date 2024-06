Botafogo vence Grêmio por 2 a 1 em Cariacica e chega à liderança do Brasileirão

Segue o líder!. O Botafogo venceu o Grêmio, por 2 a 1, em Cariacica, no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, na noite desse domingo (16) e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, chegando aos dezenove pontos e sem possibilidades de ser alcançado nessa rodada. Cuiabano fez valer a 'lei do ex' e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Gustavo Nunes empatou. Na volta do intervalo Júnior Santos marcou o gol da vitória. O Grêmio buscou o empate, mas parou na boa atuação do goleiro John.

Em casa - Grêmio e Botafogo chegaram a um acordo para fazer os dois jogos do Brasileirão em campo neutro. Apesar do time gaúcho ser o mandante nesta noite, o Alvinegro é quem se sentiu em casa. As arquibancadas do estádio Kleber Andrade estavam tomadas de torcedores botafoguenses, com direito a mosaico na entrada dos jogadores e vaias quando os atletas do Grêmio tocavam na bola. Para facilitar a logística, o departamento de futebol do Tricolor levou o jogo deste domingo para Cariacica, no Espírito Santo.

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, dia 19, quando encara o Fortaleza, na Arena Castelão, a partir das 20h, pela décima rodada do Brasileirão. No mesmo dia, às 19h, o Botafogo recebe o Athletico-PR, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.



Flamengo empata com Furacão e perde liderança

Athletico e Flamengo empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo, na Ligga Arena, em Curitiba, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Fernandinho, de pênalti, marcou para o Furacão na reta final, mas o Fla foi buscar o empate aos 53 minutos, com Evertton Araújo, de cabeça. Com o ponto somado, o time carioca chegou a 18 pontos e acabou ultrapassado pelo Botafogo (19).

O Flamengo conseguiu empatar o jogo no fim, mas perdeu a lioderança para o Botafogo | Foto: Divulgação/CR Flamengo

