Vasco empata sem gols com Cruzeiro e se mantém próximo do Z-4

Em um jogo truncado e de poucas chances, Vasco e Cruzeiro ficaram no 0 a 0, na noite desse domingo (16), em São Januário, pela nona rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time do técnico Álvaro Pacheco até mostrou alguma evolução em relação às performances muito ruins nas derrotas para o Flamengo (6 va 1) e Palmeiras (2 a 0), mas segue em situação delicada. agora com três jogos consecutivos sem vitória na competição, seguindo perto do Z-4 da tabela.

O Cruzeiro somou um ponto, mas desperdiçou a chance de entrar no G-6, perdendo uma posição no campeonato. O time mineiro surge na 8ª posição na tabela, somando 14 pontos e com um jogo a menos. Já o o Vasco aparece em 15º lugar, com sete, um a mais que o Grêmio, 17º colocado e primeiro time dentro do Z-4

Na quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), o Vasco enfrenta o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Também na quarta, às 21h30, o Cruzeiro recebe o Fluminense, no Mineirão. Os dois jogos são válidos pela 10ª rodada do Brasileirão.

