Com facilidade, Alemanha atropela Escócia na estreia da Eurocopa

Na tarde desta sexta-feira (14), a Alemanha atropelou a Escócia, por 5x1, na abertura da Eurocopa 2024. Jogando o torneio em seus domínios, os alemães não tiveram dificuldades para bater o adversário. A partida, realizada na Allianz Arena, em Munique, teve Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug e Emre Can como os autores dos gols dos donos da casa. Rüdiger, contra, marcou o único gol escocês.

O jogo, no geral, foi um ataque x defesa. A seleção alemã não demorou a abrir o marcador. Aos 10 minutos, o jovem Wirtz marcou em belo chute de fora da área. Não demorou muito e, aos 19, Musiala ampliou depois de bela jogada na área escocesa. No finalzinho da primeira etapa, Havertz cobrou pênalti e marcou o terceiro. O zagueiro Porteous foi expulso no lance, o que simplificou ainda mais o trabalho dos alemães.

A segunda etapa foi mais um massacre. Dona absoluta da posse da bola, a Alemanha voltou a marcar aos 23 minutos. O centroavante Füllkrug fuzilou o goleiro escocês, dentro da área, e fez o quarto. Aos 41, a Escócia diminuiu. Após cruzamento na área, a bola desviou em Rüdiger e enganou Neuer. Gol de honra da Escócia. Mas, ainda havia tempo para mais um golpe. Aos 47 minutos, Emre Can acertou um lindo chute, de fora da área, no cantinho.

Leia também:

➤ Família de Nahim atende a pedidos do cantor sobre o velório

➤ Incêndio atinge casarão histórico em Petrópolis

Com a goleada, a Alemanha larga na frente do Grupo A, com 3 pontos. A Escócia, amarga a lanterna, sem pontos e com saldo -4. Neste sábado (15), Hungria e Suíça se enfrentam para finalizar a primeira rodada do grupo.