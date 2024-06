CBF diz que atletas têm autonomia sobre a própria aparência, depois de polêmica

Durante a semana, o lateral-direito do Girona, da Espanha, e da seleção brasileira, Yan Couto, declarou que acabou com a pintura do cabelo rosa por conta de um pedido da CBF. O jogador, que usou o cabelo rosa durante toda a temporada em seu clube e nos primeiros jogos pela seleção, não confirmou se o pedido veio da comissão técnica ou de dirigentes da entidade.

Segundo Yan, falaram que o rosa era "meio vacilão". Mesmo não concordando, ele disse que seguiria o pedido que foi solicitado. Após a polêmica, nesta sexta-feira (14), a Confederação Brasileira de Futebol se pronunciou emitindo uma nota oficial. O atleta não foi citado e a entidade afirmou que tem um compromisso com a liberdade de expressão, tanto de atletas quanto de colaboradores.

Confira a nota: "A CBF reafirma seu compromisso com a liberdade, a pluralidade, o direito à autoexpressão e livre construção da personalidade de cada indivíduo que trabalhe na entidade ou defenda a Seleção Brasileira. Para a entidade, o desempenho do colaborador fala por si só. O compromisso da CBF é com o bom futebol e as melhores práticas de gestão. Cada colaborador ou atleta deve ter autonomia sobre sua própria aparência, credo, orientação sexual, expressão de gênero. Desde o início da atual gestão, a CBF tem como uma das prioridades a luta contra o racismo e qualquer tipo de preconceito no futebol. A entidade é parceria do Observatório da Discriminação Racial no Futebol e do coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ+, e está sempre aberta a novas iniciativas para que o futebol brasileiro se torne um espaço mais inclusivo e livre de preconceitos."

Na semana passada, Yan Couto chegou a desconversar sobre a mudança no visual. Ele afirmou que a troca de cabelo era uma representação de um 'fim de ciclo': "Estava jogando com o cabelo rosa a temporada toda. Na verdade, foi uma escolha minha, estava dando certo, foi legal. Mas foi uma coisa mais para o Girona, muita gente lá pintou o cabelo, foi meio que moda. Aqui na Seleção, o ciclo encerrou. Sou o Yan de cabelo preto, não muda nada, continua sendo o mesmo."



Com Yan Couto, o Brasil estreia na Copa América no dia 24 de junho, em duelo contra a Costa Rica. A partida acontece no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, às 22h (horário de Brasília).