Torcedores do Valencia são condenados por racismo contra Vini Jr

Três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão pela Justiça espanhola, por ataques racistas contra o jogador de futebol Vini Jr. no estádio de Mestalla, enquanto jogava pelo Campeonato Espanhol, em maio deste ano. Os criminosos também estão proibidos de frequentar qualquer estádio de futebol por dois anos.

Essa foi a primeira vez na história do futebol espanhol que houve uma condenação por esse tipo de racismo, sendo comemorada pelo presidente da La Liga, Javier Tebas. Ele ainda ressaltou que a condenação é uma reparação pelos ataques sofridos pelo brasileiro.

Leia também:

PM faz mais uma prisão por furto de fio no Centro de Niterói

Ato contra PEC das Praias agita manhã de banhistas em Ipanema

"Esta sentença é uma ótima notícia para a luta contra o racismo na Espanha, pois repara os danos sofridos por Vinicius Junior e envia uma mensagem clara para aquelas pessoas que vão a um estádio de futebol para insultar que a Liga irá detectá-los, denunciá-los e haverá consequências criminais", comentou Javier.



O caso de racismo sofrido por Vini Jr. no estádio de Mestalla, foi o maior que já sofreu na Espanha. Nessa ocasião, o atleta avaliou as possibilidades de sair do futebol espanhol por conta das palavras e atitudes racistas por parte dos torcedores do Valencia.