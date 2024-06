Borussia x Real Madrid: onde assistir a final da Champions

Campeonato mais disputado do futebol europeu, a UEFA Champions League 2024 chega ao fim na tarde deste sábado (01). Às 16h, no horário de Brasília, o espanhol Real Madrid e o alemão Borussia Dortumund se encontram nos gramados do estádio de Wembley, na Inglaterra, para definir quem sairá com o título de campeão da Europa.

No Brasil, o torneio será transmitido ao vivo tanto na televisão como no streaming. Na TV aberta, a final é exibida pelo SBT. Já na rede por assinatura, é o canal TNT Sports quem transmite a disputa. Por fim, o serviço Max também exibe a partida ao vivo.

