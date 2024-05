Torcedor detona postura de Marcelo após pedir foto: “babaca”

Uma atitude de Marcelo, lateral do Fluminense, dividiu opiniões após um vídeo, que circula nas redes sociais, mostrar o momento em que o jogador de 36 anos pede para um torcedor tirar a mão de seu ombro.

"Não me empurra não, irmão, valeu?", disse Marcelo. "Não, foi ele", afirmou o torcedor apontando para uma outra pessoa. "Não, foi você", rebateu Marcelo, deixando um clima desconfortável.

O momento aconteceu após a vitória do Fluminense por 3 x 2 contra o Alianza Lima na Libertadores, na última quarta-feira (29). O lateral-esquerdo foi o autor do 2º gol do jogo.



“Quando você conhece um ídolo, mas ele é um babaca. O que tem de craque, tem de escroto”, escreveu Luan Fernandes, autor do vídeo, nas redes sociais.

O vídeo repercurtiu nas redes e dividiu opiniões.

“Regra da 5ª Série. Não pode colocar a mão no ombro de outro homem”, disse um internauta. "Estrelinha”, afirmou outro.