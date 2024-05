Niterói sedia 2ª Etapa do Campeonato Carioca de MMA nesse domingo (26)

O Clube Centro Pró-Cubango, na Zona Norte de Niterói, abriu as portas nesse domingo (26), com pompa e circunstância, para sediar a 2ª Etapa do Campeonato Carioca de MMA. O 'IFC Intensepighting Championship' começou às 10 horas e prevê nada menos do que 50 combates no circuito amador e profissional. As lutas começaram às 10h e o clube fica na Rua Noronha Torrezão, 684.

O evento é organizado pela equipe dirigida pelo lutador profissional Daniel Oliveira. " É muito gratificante poder dar oportunidade de crescimento para a base do MMA carioca. Estou em fase de de aposentadoria e devo fazer umas três lutas para me retirar como atleta. Hoje, meu maior trabalho é como treinador, matchmaker, manager, produtor de evento e líder de equipe", afirmou.

Uma das diretrizes de Daniel é que no futuro, o 'IFC Intensepighting Championship' seja transmitido por mídias especializadas maiores, como o Canal Combate ou o UFC Figth Pass. Quem não puder ir ao clube para assistir o evento, é só acessar o link https://www.youtube.com/@danieloliveira-bx7qt e acompanhar ao vivo nesse domingo.

Leia também:

Acidente entre caminhões deixa ferido na BR-101, no Barreto, em Niterói



Ministério da Saúde lança nova campanha de vacinação contra a Covid-19