Vasco e Philippe Coutinho se aproximam de acerto

Na última sexta-feira (24), Philippe Coutinho desembarcou no Brasil. Vindo do Catar, o meia de 31 anos deixou claro, em rápida declaração no desembarque do aeroporto do Galeão, que seu desejo é de retornar ao Vasco no meio desde ano. Para que isso aconteça, Coutinho negocia a rescisão amigável de contrato com o Aston Villa, clube que o atleta possui contrato até junho de 2026.

Por parte do Vasco, há o otimismo. Principalmente após o próprio jogador declarar isso na mídia. Os contatos com o clube inglês seguem acontecendo e o desfecho positivo para o Gigante da Colina e Philippe Coutinho pode acontecer em duas semanas. A princípio, o jogador não gostaria de ser novamente emprestado, como ocorreu agora no Al Duhail, do Catar. Coutinho e sua família desembarcaram no Rio de Janeiro com planos para ficar.

"A única coisa que consigo falar é que existem conversas, é verdade. A minha vontade todo mundo já sabe.", resumiu o meia de 31 anos no aeroporto.

Uma vez solucionado esse entrave, o acordo entre Coutinho e Vasco não seria problema, garante quem está envolvido nas negociações. Diferentemente de dois anos atrás, antes da chegada da SAF, o clube agora tem condições e pagar salários altos para seus jogadores, por exemplo.