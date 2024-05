Botafogo e empresários de Júnior Santos passam por impasse pela renovação de contrato

O Botafogo e os empresários do atacante Júnior Santos, destaque do clube neste ano, seguem em um impasse sobre a renovação de contrato do atleta. Júnior é o artilheiro do time em 2024 e diz que está feliz no Glorioso. Mesmo assim, as partes envolvidas ainda não conseguiram chegar a um acordo no que diz respeito à valorização salarial. O contrato atual do camisa 11 do alvinegro vai até dezembro de 2025.

Segundo bastidores, a direção botafoguense entende não haver pressa para negociar um acordo com um jogador que ainda tem mais um ano e meio de contrato. Já os empresários do atleta pressionam por um aumento salarial após o Botafogo ter recusado propostas de Cruzeiro e Grêmio por Júnior Santos. O Glorioso sabe que seu jogador deve ser valorizado, mas leva as conversas com cautela. Uma proposta foi formalizada, com um aumento de 70% do salário, mas foi recusada pelos empresários. O desejo seria que o salário fosse mais do que dobrado.

Edivaldo Ferraz, empresário que acompanha Júnior Santos desde o começo da carreira, prioritariamente toca as negociações com o clube. No lado do Botafogo, John Textor, dono da SAF, foi o responsável por apresentar as primeiras cifras de renovação. No Brasil, é Alessandro Brito, Head Scout, que cuida do dia a dia com o agente.

Fora dos holofotes de negociação, Júnior Santos afirma que está feliz. No dia a dia, não possui episódios de polêmicas. Ele é o artilheiro do clube na temporada, com 16 gols em 29 partidas.