Oswaldo de Oliveira perde ação em que pedia quase R$ 2 milhões ao Fluminense

O técnico Oswaldo de Oliveira saiu derrotado de uma ação que movia contra o Fluminense no Tribunal Superior do Trabalho. O treinador pedia um valor de R$ 1.876.602,30. As alegações são por danos morais, dispensa imotivada, verbas rescisórias, entre outras coisas. Após se envolver em uma discussão com Paulo Henrique Ganso, o treinador foi demitido e decidiu entrar na justiça contra o tricolor. O Fluminense não precisará indenizar o técnico.

Na ocasião, Oswaldo de Oliveira acabou discutindo com Ganso e sendo chamado de "burro pra c***" pelo meia. Oswaldo respondeu e alegou que o atleta era um "vagabundo". Na saída do gramado, o treinador fez gestos obscenos para os torcedores que o hostilizavam na descida para os vestiários. Oswaldo foi demitido logo em seguida pelo Fluminense. Oswaldo de Oliveira entrou na Justiça em 2020, quando deu entrada com o processo na 42ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no início do mês de agosto. Após perder a ação no TRT, o treinador decidiu recorrer no Tribunal Superior do Trabalho.

Oswaldo de Oliveira perdeu a ação que movia contra o Fluminense, onde pedia quase R$ 2 milhões | Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Na última quarta-feira (22), a 6° Turma do TST manteve a decisão ao entender que o clube não teve culpa pelas ações da torcida, que defendeu Ganso na briga com o treinador. Oswaldo de Oliveira também pediu Gratuidade de Justiça quanto ao pagamento de custas e despesas processuais, que também não foi aceito pelo TST.

Leia também:

➤ Exposição fotográfica celebra os 50 anos da Ponte Rio-Niterói

➤ Plataforma digital para denúncias de violência contra mulher em Maricá já está no ar

O Fluminense alega que o gesto feito por Oswaldo foi o que definitivamente pesou na demissão. Já Oswaldo, alega que sua família teria sido ofendida. O treinador comandou o Flu por apenas 7 partidas. Foi a terceira passagem pela equipe, onde saiu com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.