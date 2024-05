Vasco anuncia a contratação do treinador português Álvaro Pacheco

No início da tarde desta terça-feira (21), o Vasco anunciou a contratação do técnico português Álvaro Pacheco. O treinador de 52 anos fechou um acordo com o Gigante da Colina até o final deste ano, com a possibilidade de renovação até o final de 2025.

Álvaro trouxe com ele outros quatro profissionais. São eles: os auxiliares Pedro Valdemar e José Teixeira, o preparador físico Leandro Mendes e o fisiologista Ricardo Ferreira. Todos desembarcaram no Rio de Janeiro no último domingo (19) e apresentados ao clube na manhã de segunda-feira (20), no CT Moacyr Barbosa. Lá conheceram as instalações, os jogadores do elenco e acompanharam as atividades.

Natural de Lixa-POR, Álvaro Pacheco tem 52 anos e sua carreira profissional como técnico começou em 2009, como treinador das categorias de base do Penafiel até chegar ao time profissional como auxiliar técnico. Nesta função, passou por equipes tradicionais do país como Moreirense e Boavista, até assumir o comando do Fafe. Ainda passou por Vizela e Estoril até chegar ao Vitória de Guimarães, onde realizou uma boa temporada, terminando a Liga Portugal em 5º lugar. Álvaro possui Licença A da UEFA.