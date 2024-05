Itacoatiara Pro: maior festival de esportes ao ar livre do Brasil celebra 12ª edição

Em junho, a cidade de Niterói (RJ) recebe o maior festival de esportes ao ar livre do Brasil. Em sua 12ª edição, o Itacoatiara Pro World Festival oferece música, arte e muito esporte, dentre as mais diversas modalidades, com campeonatos nacionais e internacionais, e atletas renomados. Além disso, o evento promove a conscientização socioambiental, com ações de impacto positivo na região.

Neste ano, serão cinco modalidades esportivas: bodyboard, skate, surf, bodysurf e ciclismo. A primeira, contará as duas competições mais importantes do calendário da modalidade, sendo uma etapa nacional, sob chancela da Confederação Brasileira de Bodyboard (CBRASB) - que inclui disputas da categoria PCD - e uma do Circuito Mundial da International Bodyboarding Corporation (IBC), que se consagrou, nos últimos anos, como uma das mais importantes etapas do tour, além de ser o maior evento do bodyboard mundial, com recorde de inscritos e países participantes. Serão mais de 200 atletas profissionais de 25 países e 11 estados do Brasil disputando mais de 250 mil reais em prêmios. “Itacoatiara respira bodyboard e o campeonato mundial projetou Niterói para todo o mundo do Surf. É impressionante ver o desempenho dos melhores atletas do mundo nessa onda”, pontuou Giuliano Lara, fundador do Itacoatiara Pro.

Já o skate, vai acontecer no Skatepark Carlos Alberto Parizzi, no bairro de São Francisco, com curadoria de Davison Fortunato, skatista e empreendedor social do esporte. A competição terá representantes de diversos estados na pista de street considerada pelos atletas como uma das mais divertidas do Brasil. A premiação será de 40 mil reais, dividida igualmente entre as categorias street pro feminino e street pro masculino. Como legado para a cidade, o Itacoatiara Pro vai viabilizar a reforma da pista e ampliação do projeto social Skate Cuida, do lendário skatista Bob Burnquist. Agora, além de atuar na comunidade do Caramujo, o projeto passa a oferecer aulas gratuitas de skate também no skatepark de São Francisco. Além da reforma da pista, o muro lateral do skatepark - um dos maiores painéis de graffiti da cidade, também receberá novas cores, com um seleto grupo de artistas da cena local do graffiti em ação coletiva.



“O Itacoatiara Pro é um evento importante para Niterói, na medida em que está sempre construindo um legado esportivo para a cidade. Com o skate, estamos felizes em trazer essa experiência pra cá, tendo nomes relevantes da cena, como Davison Fortunato, ativista do esporte que promove a cultura skate mundo afora, e Bob Burnquist, que inclusive já tem vínculo afetivo com Niterói, onde mantém um núcleo do seu Instituto Skate Cuida. Esse foi mais um legado do Itacoatiara Pro, que iniciou essa parceria na edição de 2022 no Caramujo, e, agora, amplia as atividades do núcleo para São Francisco”, declara Bill Aquino, um dos organizadores do evento.

Uma das modalidades de esportes ao ar livre mais importantes da cidade, o surf será uma das competições esportivas e incluirá atletas Pro, com os melhores surfistas de Niterói, como Gabriel Sampaio, e surfistas renomados, como Lucas Chumbo. A prova acontecerá em um dia, com ondas grandes e perfeitas e será com Categoria Open mista (Homens e Mulheres). Raiz de todas as vertentes do surf, o bodysurf também será em formato de competição. Com isso, estão previstos 32 atletas profissionais convidados, tanto para o surf, quanto para o surf de peito, que pretende se consolidar como a mais democrática forma de surfar no lugar ideal para a prática, já que as ondas tubulares de Itacoatiara são o palco perfeito para os competidores demonstrarem todo o seu talento.

O ciclismo, porém, será em caráter participativo e marcará o incentivo ao uso da bicicleta na cidade, representando o esporte e a mobilidade urbana. Sairá do skate Park São Francisco, atravessando o túnel Charitas (Cafubá), uma das obras recentes mais importantes de Niterói, passando pela Lagoa e chegando até a praia de Piratininga, retornando a seu ponto de origem, na sequência.

“O Itacoatiara Pro realça a vocação natural que Niterói tem para os esportes ao ar livre. Vale destacar a quantidade de niteroienses que praticam esportes, seja nas praias da Baía de Guanabara, como Icaraí e São Francisco, ou nas praias oceânicas. Em paralelo, estamos investindo em novos equipamentos, como o Complexo Esportivo de Niterói, na Concha Acústica, que terá estrutura oficial para receber eventos de nível nacional e internacional em diversas modalidades”, afirmou o secretário municipal de esportes e lazer de Niterói, Rubens Goulart.

Na parte cultural, o evento contará com shows de grandes artistas como Supla e Oriente. Também será oferecido cinema open air, espaço gastronômico, batalhas de rimas, graffiti e djs. Inclusive, o programa socioambiental do Itacoatiara Pro terá esforços dedicados à conscientização dos oceanos, como mutirão de limpeza nas praias e distribuição de sacolas eco, oficinas de bodyboard voltada aos alunos das escolas municipais de Niterói, além de propiciar aos estudantes da rede pública a oportunidade de realizar práticas de coleta e análise de dados científicos.