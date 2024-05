Conselho do Flamengo votará maior patrocínio da história do clube

Patrocinadora do Flamengo, a Pixbet deve pagar R$ 470 milhões por 4 anos ao clube - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Na próxima quarta-feira (22), o Conselho Deliberativo do Flamengo votará os novos valores da parceria com a Pixbet, patrocinadora máster do clube. O Rubro-Negro terá o maior patrocínio, em valores, da sua história. Os novos valores devem totalizar R$ 470 milhões por quatro anos de contrato.

O atual vinculo com a casa de apostas previa o pagamento de R$ 85 milhões por ano, mas já será ajustado nesse ano e passará a pagar R$ 105 milhões para o Fla. Em 2025, os valores subirão para R$ 115 milhões. Nos dois anos seguintes, caso a renovação automática seja validada, o valor fixo é de R$ 125 milhões para 2026 e 2027.

Em caso de rompimento de parceria antes do término do contrato acordado, a parte que decidir pela quebra da parceria precisará pagar 50% do valor.