Flamengo multa Gabigol e atleta não usará mais a camisa 10

Na tarde desta sexta-feira (17), em reunião com Gabigol, o Flamengo decidiu punir o atacante pela foto tirada com a camisa do Corinthians. Gabi recebeu uma multa e não será mais o camisa 10 do Rubro-Negro em competições que a numeração não é fixa. Na Libertadores, Gabi continuará sendo o 10, já que não é possível alterar com a competição em andamento.

Em nota, o Flamengo afirmou: "O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração."

Na foto que veio a público na noite da última quinta-feira (16), Gabriel Barbosa aparece dentro de sua casa usando uma camisa do Corinthians e bebendo cerveja com amigos. Dois funcionários do Flamengo estão com ele. O roupeiro Sidnei Bernardes e o supervisor Marcio Santos, que foi recebeu uma advertência na carteira de trabalho por questões hierárquicas.

Inicialmente, a foto foi tratada como editada pela assessoria de imprensa do jogador. No entanto, o clube confirmou que se tratava de uma foto sem edição. A foto do atacante com a camisa do Corinthians causou incredulidade no presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que recebeu a imagem quando jantava com a esposa, Ângela Machado, na quinta. O dirigente entrou em contato imediatamente com o diretor de futebol, Bruno Spindel, que ainda não tinha visto a foto. Na manhã desta sexta, Spindel se reuniu com o vice de futebol, Marcos Braz, desde as 7h40 no Ninho do Urubu. Depois de ouvir o jogador no início da tarde, a diretoria comunicou a punição.



A assessoria de Gabigol publicou uma nota na quinta (16) à noite: "Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira".