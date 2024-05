O último ato: Anderson Silva tem despedida marcada para junho

Sendo considerado um dos grandes nomes (se não o maior) da história do UFC, Anderson Silva já tem data marcada para seu "adeus" ao mundo das lutas. Na última quarta-feira (15), um outdoor no Japão estampou um anúncio da Spaten (cervejaria alemã na qual Anderson faz parte), que anunciou o 'Grand Finale de Spider', para o dia 15 de junho.

De acordo com o 'Combate', a luta de despedida deve ser realizada em São Paulo.

Histórico do Spider



Aos 49 anos, Anderson Silva é considerado, por muitos, o maior lutador da história do UFC. Spider conquistou o cinturão peso-médio do 'Ultimate' logo depois da sua estreia, título que defendeu em dez oportunidades.

Em sua trajetória, Anderson acumula 34 vitórias, 11 derrotas e uma luta sem resultado.

Fora do UFC, o brasileiro passou a investir seu tempo no boxe, tendo inclusive, derrotado Julio César Chávez Jr., ex-campeão da modalidade, em 2021, no México. Além disso, ele também nocauteou Tito Ortiz, com menos de um minuto de combate.

Seu confronto mais recente foi contra o youtuber Jake Paul, luta na qual quando saiu derrotado. Após o revés, Anderson não voltou a subir nos ringues.