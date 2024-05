Torcedores protestam com pichações na sede do Fluminense

A sede do Fluminense, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, amanheceu com pichações e cartazes de protesto em sua fachada nesta quinta (16). Um grupo de torcedores insatisfeitos com o desempenho do clube nas últimas partidas deixou criticas ao time e ao técnico Fernando Diniz nos arredores, com pichações de frases como "2023 acabou" e "Para de inventar".

O treinador foi o principal alvo dos protestos. Em um cartaz colado num poste próximo à sede, os torcedores chamaram Diniz de "cientista maluco" e ironizam suas escolhas: "Eu sei que ele é zagueiro, mas e se eu improvisar ele de atacante?".

Nesta quarta (15), torcedores já haviam manifestado sua insatisfação em outro local importante para a equipe: o CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá. Em protesto pacífico, um grupo de tricolores cobrou os dirigentes por melhora no desempenho da equipe. Ainda dão foi confirmado se as duas manifestações foram realizadas pelo mesmo grupo.

O descontentamento da comunidade tricolor se intensificou depois da última segunda (13), quando a equipe perdeu por 2 a 1 para o São Paulo e acabou indo parar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Fernando Diniz volta a entrar em campo nesta quinta (16), no Maracanã, para enfrentar o paraguaio Cerro Porteño pela fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores.