Flamengo vence o Corinthians, no Maracanã, e dorme na liderança do Brasileirão 2024

Na tarde deste sábado (11), o Flamengo venceu o Corinthians no Maracanã, por 2x0, com gols de Pedro e Lorran, e voltou a liderança do Campeonato Brasileiro 2024. A equipe carioca fez o único jogo da rodada deste dia e por isso dormirá na ponta da tabela de classificação. Depois de algumas exibições ruins, a equipe do técnico Tite voltou a demonstrar um bom futebol e poderia ter saído com um placar até mais elástico.

No primeiro tempo, o Flamengo sufocou o Corinthians do início ao fim. Embalado por sua torcida, os cariocas só não saíram com uma goleada histórica em 45 minutos por conta da boa atuação do goleiro Carlos Miguel, que fez 4 boas defesas. Insistindo muito desde o apito inicial, o Rubro-Negro abriu o placar aos 20 minutos. Pedro, depois de receber belo passe de Lorran e cortar o zagueiro alvinegro, bateu de biquinho pra abrir o placar. Os visitantes só foram aparecer em uma cabeçada de Paulinho, no começo da partida.

A etapa final começou marcada pela lesão de Pedro, que foi substituído no intervalo, por Gabi. A equipe paulista voltou com uma postura mais ofensiva e teve grande chance aos 12, mas parou em um milagre de Rossi, numa finalização a queima-roupa. Suportanto a pressão e colocando a bola no chão, o Fla ampliou. Aos 18 minutos, após lambança da zaga do Corinthians, Gérson roubou a bola e serviu o jovem Lorran que de canhota, colocou 2x0 no marcador. Primeiro gol da jóia em 2024, segundo com a camisa do Fla desde que estreou nos profissionais.

O time treinado por Tite dorme líder do campeonato, com 11 pontos. No seu próximo compromisso pelo Brasileirão, o Flamengo tem o clássico contra o Vasco, no próximo sábado (18), às 21h, no Maracanã. Já o Corinthians, segue com 4 pontos e pode entrar na zona do rebaixamento ao final da rodada. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, os paulistas enfrentam o Botafogo, às 16h no próximo domingo (19), na Neo Química Arena.