CBF envia ofício pedindo opinião dos clubes sobre possível paralisação do Brasileirão

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pede urgência em resposta de clubes sobre paralisação do Brasileirão nas divisões A, B, C e D - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Após as enchentes que causaram destruições e mortes em todo o estado do Rio Grande do Sul, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu enviar um ofício aos clubes que participam dos campeonatos nacionais das séries A, B, C e D, além do Feminino, solicitando uma a resposta urgente se eles são favoráveis ou não a paralisação das competições.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, assina o texto e pede uma resposta rápida para os clubes. Na semana passada, o ministro dos Esportes, André Luiz Carvalho Ribeiro, o Fufuca, solicitou que as competições de futebol organizadas pela entidade fossem paralisadas por conta dos problemas enfrentados pela população e pelos clubes gaúchos.



As equipes que participam da Liga Forte Futebol devem se manifestar favoráveis à paralisação na próxima segunda-feira (13). Esses clubes são: Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Botafogo, Coritiba, Goiás, Fortaleza, América-MG Cuiabá, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Juventude, Atlético-GO, Criciúma, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR.

Segundo Ednaldo, a CBF respeitará o desejo da maioria dos clubes: "Toda decisão com relação a uma competição - começar, ter, suspender, prorrogar, adiar -, a CBF vai discutir de maneira conjunta com os clubes. O poder da CBF não é um poder supremo e absoluto. É um poder limitado", disse.



Até o momento, além de ações solidárias voltadas para a ajuda ao Rio Grande do Sul, a CBF adiou os jogos de Grêmio, Internacional, Juventude e clubes gaúchos envolvidos nas Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro até 27 de maio.