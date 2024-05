Clube belga de John Textor, dono da SAF do Botafogo, é rebaixado no campeonato local

Neste sábado (11), a equipe belga que pertente a John Textor, o RWD Molenbeek, foi rebaixado para a segunda divisão nacional. A equipe do dono da SAF do Botafogo, que conta com o ex-camisa 10 do alvinegro, Segovinha, também tem no elenco os brasileiros Abner, David Sousa, Romildo Del Piage e Carlos Alberto. O Molenbeek foi derrotado por 2x0 pelo Eupen, o que decretou a queda direta, sem o direito de jogar um playoff.

A equipe belga de John Textor entrou em campo em busca de uma última oportunidade de fugir do rebaixamento. O time tinha a chance de ir ao playoff final em caso de vitória sobre o Eupen, além de torcer por uma derrota do Kortrijk para o Charleroi. Torcer contra deu certo, mas o time de Textor não fez sua parte.

O Molenbeek terminou na 3ª posição da fase extra do Campeonato Belga, que envolve os 4 últimos colocados da fase regular da liga e define os times que serão rebaixados. Os dois piores na soma das duas fases caem de forma direta, e o antepenúltimo joga um playoff contra uma equipe da divisão inferior. O time com maior soma de pontos entre os 4 participantes da fase extra escapa da segunda divisão. Após terminar a fase regular na lanterna da liga, com 23 pontos, o Molenbeek conseguiu duas vitórias e um empate nos três primeiros jogos da fase extra. Porém, três derrotas consecutivas nos jogos seguintes decretaram o rebaixamento junto ao próprio Eupen.