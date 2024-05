Empate do Bolívar mantém boas as chances do Flamengo avançar na Libertadores

Na noite da última quarta-feira (08), Millonarios e Bolívar empataram por 1x1, em jogo válido pelo grupo E da Libertadores 2024. Para o Flamengo, que também está nesse grupo, o resultado não foi dos melhores, mas também não pode ser considerado ruim. Se a equipe colombiana tivesse vencido, a equipe carioca passaria às oitavas de final com duas simples vitórias. Com a situação atual, o Rubro-Negro pode ser até primeiro lugar do grupo, mas é difícil.

Os cenários são os seguintes:

• Em caso de duas vitórias o Flamengo chegaria aos 10 pontos, podendo ser até líder do seu grupo. Para isso, além de vencer, precisaria superar o Bolívar ou Palestino, que são os dois únicos que podem chegar aos 10 pontos, no critério de saldo de gols.

Em caso de derrota do Palestino para o Millonarios na Colômbia, no próximo jogo, só chegaria a 9 pontos. Assim, o Fla, com as duas vitórias, teria que tirar 4 gols de diferença em relação ao Bolívar, que tem 6 gols pró, enquanto os cariocas estão com saldo 0. Se esse confronto terminar empatado, e o Palestino vencer o Bolívar, chilenos, bolivianos e brasileiros (contando com as duas vitórias) terminariam empatados com 10 pontos. Nessa situação, o Flamengo, além de precisar superar o Bolívar no saldo de gols, precisaria também vencer o Palestino no quesito. A vantagem é boa para os brasileiros nesse quesito, já que os chilenos estão com -3.

• O Flamengo também pode conseguir duas vitórias e avançar na segunda posição do grupo. Para que isso aconteça, o Bolívar precisaria vencer o Palestino, no último jogo. O Fla não dependeria de saldo de gols. A equipe boliviana chegaria aos 13 pontos, e os brasileiros, aos 10 pontos. Em caso de vitória do Palestino pra cima do Millonarios e do Bolívar, os cariocas precisariam superar os bolivianos no saldo de gols, já que terminaram empatados com 10 pontos. O Palestino chegaria a 12 e avançaria.



Em caso de igualdade de pontos entre Flamengo, Bolívar e Palestino, o Rubro-Negro ficariam na segunda posição, caso superassem um de seus adversários em saldo. A equipe comandada por Tite pode, também, ser eliminada com duas vitórias. É improvável, mas, se o Palestino vencer o Millonarios e empatar com o Bolívar, os bolivianos garantem a primeira colocação de forma isolada. O Palestino precisaria golear o Millonarios por 5 de diferença e superar o Fla no quesito de gols pró.

• Caso consiga uma vitória e um empate, o Fla também teria duas possibilidades para avançar. A primeira é: vencendo o Bolívar e perdendo para o Millonarios, a equipe brasileira só avançaria caso os colombianos não chegassem aos 8 pontos e os chilenos do Palestino chegando no máximo a 7 pontos e com saldo inferior.

A segunda consiste em: perdendo para o Bolívar e vencendo o Millonarios, a classificação só aconteceria caso o Palestino fizesse no máximo 7 pontos e ficasse com um saldo inferior ao dos cariocas.

• Mesmo vivendo uma situação difícil, a chance de avançar com dois empates também existe, mesmo sendo mínima. Para isso, o Palestino teria que perder para Millonarios e Bolívar. Com as duas eventuais derrotas dos chilenos, o Flamengo só ficaria fora caso o Millonarios vencesse o Palestino por três de diferença e superasse os rubro-negros no quesito gols pró.