Com maior oferta, Fla e Flu vencem licitação do Maracanã

O consórcio formado pelos clubes Flamengo e Fluminense vai continuar gerindo o Maracanã. Em cerimônia realizada nesta quarta (08) pelo Governo do Estado, a oferta feita pela dupla Fla-Flu terminou com a melhor pontuação na disputa pela licitação do estádio e agora os vencedores da última etapa aguardam apenas a publicação do resultado no Diário Oficial para serem oficializados no comando do estádio.

A oferta apresentada pelo Rubro-Negro em parceria com o tricolor é de R$ 20.060.864,12 por ano, valor superior aos R$ 20.000.777,28 por ano apresentados pelo consórcio "Maracanã Para Todos", formado pelo Vasco da Gama e pela empresa de engenharia WTorre. Os rivais já declararam que não vão reconhecer o resultado da licitação e que acreditam que o processo pode ter sido parcial para com a dupla Fla-Flu.

O consórcio do Vasco chegou a tentar adiar a cerimônia desta quarta, com um pedido de mandado de segurança. O recurso, no entanto, foi negado pela Justiça. Um outro competidor, o grupo Arena 360 foi desclassificado em uma etapa anterior da disputa por não atender a pontuação exigida. O consórcio vencedor passa a deter a concessão para operar o estádio por 20 anos.