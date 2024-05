Fluminense abre na frente, mas acaba empatando com Atlético-MG

Terminou empatado em 2 a 2 o confronto entre Fluminense e Atlético-MG na tarde deste sábado (04), pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor chegou a começar com a vantagem, marcando os dois primeiros gols da partida, mas acabou deixando o Galo mineiro contornar a situação no segundo tempo. O jogo, que aconteceu no Espírito Santo, também foi marcado por brigas entre torcidas no estádio, antes da partida.

O primeiro tempo já começou com gol do Flu. Antes dos cinco minutos, German Cano balançou a rede aproveitando uma assistência de Douglas Costa. A maior parte das chances na primeira metade de disputa foi da equipe tricolor. Foi só no finalzinho do 1º tempo que os rivais de Minas Gerais conseguiram maior destaque em campo.

Leia também:



➢ Chuvas no RS: mais da metade dos municípios já foram afetados

➢ TSE confirma, por unanimidade, a inelegibilidade de Bolsonaro por abuso no 7 de setembro

No segundo tempo, o Galo voltou com mais fôlego na partida. Mesmo assim, logo no início dessa segunda metade, o Fluminense ampliou o placar com gol de Renato Augusto, que tinha acabado de entrar em campo quando marcou seu primeiro gol com a camisa verde e grená. O Atlético, no entanto, não se deixou desanimar pelo placar e seguiu pressionando



A partida mudou depois da entrada do chileno Eduardo Vargas, que marcou o primeiro gol do Galo logo nos primeiros segundos em campo. Foi ele quem igualou o placar aos 33 do 2º, com gol de cabeça. A partida manteve o Atlético-MG na vice-liderança do Campeonato até o momento, com nove pontos.

Já o Flu tem apenas cinco pontos acumulados no torneio até agora. Com a partida, o time sobe para a 14ª posição na tabela. O time volta a entrar em campo já na próxima segunda-feira (06), também pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Fernando Diniz vai ao Morumbi para enfrentar o São Paulo, às 19h.

Torcedor foi socorrido e levado para o hospital | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Torcedor ferido

Antes de Galo e Flu se enfrentarem, torcedores das equipes protagonizaram uma briga nos arredores do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no ES. Segundo relatos, um desentendimento entre atleticanos e integrantes da organizada tricolor Young Flu terminou com a invasão de torcedores mineiros na área reservada à torcida carioca no estádio.

Um torcedor de Minas ficou ferido e foi levado pela equipe de socorro médico que atuava no estádio para um hospital de emergências em Vitória. Segundo o portal "ge", ele recuperou a consciência antes de chegar à unidade, onde foi submetido a exames.