Praia de Icaraí recebe circuito de vôlei de praia

Mais de 400 atletas, entre amadores e profissionais de diferentes estados, se reúnem na Praia de Icaraí, em Niterói, neste final de semana para a disputa do Circuito Blueman de Vôlei de Praia Niterói. O evento contará com disputas em 25 categorias diferentes, em dez quadras montadas na areia da praia, no trecho entre as ruas Gal Pereira da Silva e Álvares de Azevedo.

O foco da prova é a categoria master, a partir dos 30 anos. No entanto, a disputa reunirá jogadores desde os 12 anos de idade, em equipes masculinas e femininas. As partidas acontecerão das 8h às 18h.

O Circuito Blueman Niterói é apontado como o segundo maior em estrutura do Estado do Rio de Janeiro, depois da arena de Saquarema, que faz parte do campeonato nacional de vôlei de praia.

Além dos jogos, o evento conta com atrações como música, oficinas de slackline e Pendurados, vôlei de mesa, espaço para fotos oficiais, cadeirão e em 360, frutas e massagem para os atletas, estandes da Blueman, Medsenior e Predialnet, pastel e caldo de cana Desir, churrasco Mister Braseiro e chope da Malteca. Uma programação para toda a família.



Os cerca de 400 atletas vão competir em 25 categorias, com premiação para os três melhores em cada faixa etária. Essa é a 5ª edição do circuito em Niterói, com organização do campeão sul-americano e vice-campeão mundial de vôlei de praia, Márcio Gaudie, em dupla com o também atleta Raphael Emilião.

O torneio é apontado como o segundo maior em estrutura do Estado do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

“O circuito Blueman de Vôlei de Praia tem o compromisso de fortalecer o esporte, incentivar a formação de novos talentos e reforçar a competitividade aflorada dos Master. É um final de semana inteiro, num dos cenários mais bonitos do Estado do Rio, a Praia de Icaraí, com esporte, lazer e gastronomia. Uma disputa esportiva saudável, num ambiente descontraído, pronto para reunir toda a família”, conta Márcio Gaudie.

O evento tem patrocínio da Blueman e apoio da Prefeitura de Niterói, Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói, Predialnet, Energy Fruit e OPS Sports.

A programação começa às 8h e vai até 18h tanto no sábado (04) e domingo (05).

Sábado (04/05)

- Primeiro turno: Duplas 50+, Duplas 59+ e Duplas Aberto Intermediário

- Segundo turno: Duplas 30+, Duplas 40+, Duplas Intermediário Misto e Duplas SUB-15 Feminino

- Terceiro Turno: Quartetos Master - 30+, 35+, 40+, 45+, Quarteto Misto Intermediário. Quarteto Masculino Avançado e Duplas SUB-17 Masculino.

Domingo (05/05)

- Primeiro Turno: Duplas 55+, Duplas 63+, Duplas Iniciante, Duplas Avançado.

- Segundo Turno: Duplas 35+, Duplas 45+, Duplas SUB-15 Masculino, Duplas SUB-17 Feminino, Duplas Misto Avançado.

- Terceiro Turno: Quartetos Master: 50+, 55+, 59+, 63+, Quarteto Misto Avançado