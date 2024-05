Nova camisa do Botafogo repercute no mundo

A nova camisa 1 do Glorioso foi notícia no mundo - Foto: Divulgação - Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo lançou sua nova camisa principal na última terça-feira (30), e a repercussão foi mundial. Elogiada por diversas páginas especializadas em uniformes, a peça foi feita em conjunto com Reebok, fornecedora de material esportivo do Glorioso.

Com o lema "passado, presente e futuro", a nova vestimenta da equipe de General Severiano para 2024/2025 tem uma pegada retrô. Os detalhes da gola em V e os pequenos triângulos nas laterais, causando um efeito de "serrilhado" na costura chamam a atenção. As áreas de branding, merchandising e comunicação foram os responsáveis pelo conceito, pesquisa, design e seleção da matéria-prima utilizadas no novo uniforme. A partir desta quinta-feira (02), os uniformes começam a ser vendidos.

Alguns comentários de perfis especializados sobre a nova camisa do Botafogo foram:

"Reebok, parabéns. A nova camisa do Botafogo é uma obra-prima. Pendure no Louvre", postou o perfil "The Copa Club".

"Reebok está de volta aos negócios, na última noite a nova camisa principal do Botafogo foi revelada", escreveu o "Classic Football Shirts".