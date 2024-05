Dortmund vence o PSG e abre vantagem na luta pela vaga na final da Champions

Na tarde desta quarta-feira (01), Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain protagonizaram mais um jogo bem movimentado pela segunda semifinal da Champions League 2024. O confronto disputado no Signal Iduna Park, casa da equipe alemã, terminou com a vitória dos aurinegros por 1x0.

No primeiro tempo, o Borussia começou pressionando o PSG, com marcação alta na saída de bola. Roubou bolas no campo de ataque, mas foi pouco perigoso na conclusão de jogadas. Dembélé foi a melhor opção nas jogadas ofensivas do time francês, mas sem boas conclusões. Até que aos 35 minutos, o Borussia achou o caminho do gol. O artilheiro Füllkrug recebeu lindo lançamento de Schlotterbeck, dominou e tocou na saída de Donnarumma para abrir a contagem em Dortmund.

A segunda etapa começou mais aberta, com os franceses sendo mais perigosos. Logo no início, Mbappé colocou uma bola na trave. Um minuto depois, Hakimi também acertou a trave. A pressão do PSG era grande, mas esfriou. O Borussia acalmou o jogo e passou a ser perigoso nos contra-ataques. Mesmo tendo espaço e as melhores oportunidades na reta final do jogo, os alemães não conseguiram aumentar a vantagem conquistada.

Na próxima terça-feira (07/05), o confronto será na França, no Parc des Princes, às 16h (horário de Brasília). O Borussia Dortmund joga por um empate para voltar, depois de 11 anos, a decisão do maior torneio de clubes da Europa. O PSG precisa vencer por 2 gols de diferença para garantir a vaga na final. Se vencer por um gol apenas, o jogo vai para a prorrogação. Quem avançar desse jogo vai conhecer seu adversário na quarta-feira (08), do confronto entre Real Madrid x Bayern de Munique.

Leia também:

▶ 30 anos sem Senna: trajetória do tricampeão mundial ficou marcada no coração dos brasileiros

▶ Idosa é morta incendiada em Saquarema, na Região dos Lagos