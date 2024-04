Libertadores: Fla enfrentará o Palestino em Coquimbo

Após algumas semanas de debate e sem uma definição, a Conmebol decidiu que o palco de Palestino x Flamengo, jogo válido pela 4ª rodada do grupo E da Libertadores, acontecerá no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, localizado em Coquimbo, cidade que fica a 461,7km da capital do Chile, Santiago.

A equipe chilena jogou as três primeiras partidas da edição 2024 da Libertadores (2 pela pré) no Estádio El Teniente, em Rancágua, a 90km de Santiago. O clube acabou solicitando que o confronto contra o Rubro-Negro acontecesse nesse mesmo estádio ou no Estádio Nacional do Chile. A qualidade do gramado fez a Conmebol vetar ambos.

A partida entre Palestino e Flamengo está marcada para o dia 07/05, às 21h (horário de Brasília). O Palestino, aliás, enfrenta o Millonarios nesta quinta (25/04) já no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, às 21h (de Brasília). Se a equipe do Millonarios vencer por dois gols de diferença, ultrapassa o Flamengo, que cai para a terceira colocação no grupo. Se o Palestino vencer, a equipe comandada por Tite seguirá na vice-liderança.

O Estádio Francisco Sánchez Rumoroso tem capacidade para 18 mil pessoas. A cidade de Coquimbo tem aeroporto, e o Fla já providencia o fretamento de um voo direto para o palco do confronto.

