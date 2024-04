Botafogo apresenta Cuiabano, novo lateral da equipe

Foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira (25) o novo reforço do Botafogo. Luís Eduardo Soares da Silva, conhecido como Cuiabano, esteve no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, para assinar em definitivo com a equipe alvinegra. O lateral-esquerdo, de 21 anos, deixou o Grêmio, para integrar o time carioca.

O contrato é válido até dezembro de 2028. Os valores do acordo não foram confirmados e o atleta ainda espera pela liberação do BID para poder ficar apto a possíveis escalações. Nesta quinta (25), ele participou de entrevista coletiva no estádio botafoguense e celebrou sua chegada ao time.

"Estou muito feliz. Agradeço a vocês por confiar no meu trabalho. Minha família também está muito contente. Venho para agregar o grupo e ser feliz. Estou muito motivado", disse o atleta, que aproveitou, ainda, para comentar brincadeiras feitas por colegas e torcedores, que tem comparado ele com Davi, campeão do Big Brother Brasil 24.

"lguns amigos meus lá de Cuiabá mandaram memes. Mandaram vídeos do Davi, depois eu apareci fazendo gol. Brincadeiras à parte, o grupo me recebeu muito bem. O staff também. Todos que trabalham no Botafogo me receberam muito bem. Desde o fotógrafo, até os caras que ajudam. Estou muito feliz. É seguir firme", destacou Cuiabano, que foi revelado pelas categorias de base do Grêmio.