Vasco contrata diretor executivo do Cruzeiro

Mais de um mês após perder seu diretor executivo, o Vasco da Gama tem um novo nome para assumir o comando da pasta. Pedro Martins, dirigente do Cruzeiro, acertou um acordo com a equipe carioca e deve ser anunciado oficialmente em breve, de acordo com informações do jornalista André Rizek, do canal "SporTV".

Segundo Rizek, Martins ainda não chegou a assinar o contrato, mas já teria encaminhado o acerto e se despedido do Cruzeiro, onde estava desde janeiro de 2022. Curiosamente, na época, ele foi contratado pela equipe mineira para substituir o mesmo dirigente que agora substitui no Vasco, o Alexandre Mattos.

Mattos foi demitido do Vasco no último dia 21 de março, apenas 101 dias após ser contratado para a vaga, em dezembro do ano passado. Seu substituto, Pedro Martins, tem 36 anos e já foi diretor no Ferroviária, de São Paulo, gestor da equipe de informação no Athletico-PR e vice-presidente da Federação Paulista de Futebol.