Balanço financeiro do Vasco prevê aumento da dívida do associativo

Pedrinho assumiu o lugar de Jorge Salgado na presidência do associativo do Vasco - Foto: Divulgação/Vasco

O balanço financeiro do Vasco, referente ao ano de 2023, deve apontar um aumento da dívida do associativo. De acordo com o ge, o valor deve subir de R$ 25 milhões para R$ 200 milhões por causa de "ações ocultas" que ainda não estavam contabilizadas.

As "dívidas ocultas" são referentes a processos que ainda não foram julgados pela Justiça ou que estavam em fase de execução no último ano de mandato de Jorge Salgado, ex-presidente do associativo do Vasco. Algumas dívidas são antigas e possuem ações cíveis altas, como do escritório de advocacia Barreira de Oliveira.

Também existem ações trabalhistas de ex-treinadores e ex-jogadores. Nomes como Dorival Junior, Diego Souza, Eder Luis, Sandro Silva, entre outros, estão na lista.



No último ano, em entrevista ao canal 'Fanático Vascaíno', Jorge Salgado revelou que existia a possibilidade de diminuir a participação de 30% para pagar dívidas. No contrato com a 777 Partners, existe a previsão de, por exemplo, venda de 10% para ganhar R$ 100 milhões.