Brasileirão: Flu vence o Vasco e quebra sequência negativa em clássicos

No primeiro clássico carioca no Brasileirão 2024 , o Fluminense venceu o Vasco por 2x1, na tarde deste sábado (20), no Maracanã. O tricolor chegou a primeira vitória na competição nacional e conseguiu, enfim, quebrar o tabu de vencer clássicos. Eram 13 jogos sem nenhum triunfo contra os rivais do Rio de Janeiro. O Vasco sofreu seu segundo revés no campeonato.

Em um jogo equilibrado, a equipe de Fernando Diniz foi mais eficiente. Principalmente na primeira etapa. Logo aos 10 minutos, Marcelo recebeu sozinho e cruzou na cabeça de Paulo Henrique Ganso. O meia aproveitou a falha de posicionamento dos zagueiros vascaínos, e entre os dois, abriu o placar. O Vasco respondeu aos 14 minutos, após finalização de Vegetti, a bola bateu na mão de Manoel. O lance foi checado e o VAR mandou o jogo seguir. O jogo ficou pegado, com muitas disputas duras e muita reclamação da equipe de Ramon Diaz com a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio.

Na etapa final, aos 7 minutos, em jogada rápida do ataque tricolor, Samuel Xavier achou Martinelli livre na linha da pequena área. O camisa 8 dominou no peito e tocou sem chances para Léo Jardim. O Vasco reagiu rápido. 3 minutos depois, aos 10, o estreante Hugo Moura, que tinha entrado no intervalo, achou belo cruzamento para Vegetti descontar de cabeça, na saída de Fábio. O Vasco seguiu pressionando e chegou a empatar, mas o bandeira e o VAR anularam o segundo do Pirata por impedimento. No final, vitória tricolor no primeiro combate entre cariocas neste Campeonato Brasileiro.

O Fluminense chegou a 4 pontos na tabela. O Vasco segue com 3. Na próxima rodada do Brasileirão, o Flu visita o Corinthians, no domingo (28) às 16h. Um dia antes, sábado (27), o Cruzmaltino recebe o Criciúma em São Januário, também às 16h.

