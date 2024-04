Estão abertas as incrições para Taça Gonçalense de Kickboxing

11ª Taça Gonçalense de Kickboxing acontece dia 26 de maio, no Sest/Senat, no bairro Tribobó - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Seguem abertas as inscrições para a 11ª Taça Gonçalense de Kickboxing, que vai acontecer no dia 26 de maio, no Sest/Senat, no bairro Tribobó. O torneio é realizado pela Federação Interestadual de Kickboxing e Artes Marciais e a Confederação Brasileira de Muaythai e Kickboxing, em parceira com a Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) da Prefeitura de São Gonçalo.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através do site www.fikam.com.br e pelo telefone (21) 97998-5328, até o dia 20 de maio.



A 11ª Taça Gonçalense de Kickboxing é destinada a atletas federados – praticantes do esporte de alta performance que fazem seu registro na federação da modalidade – e aqueles que participam dos projetos esportivos realizados pela Semel.



Serviço:



