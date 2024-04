Champions League conhece seus confrontos da semifinal

Na tarde desta quarta-feira (17), a edição 2023/2024 da Champions League, enfim, conheceu todos os seus semifinalistas. Na Alemanha, o Bayern de Munique derrotou o Arsenal por 1x0 e garantiu a vaga na próxima fase do torneio. No outro jogo, o Real Madrid suportou a imensa pressão do Manchester City, empatou em 1x1, levou a decisão para os pênaltis e avançou para mais uma semifinal do torneio mais importante da Europa.

Nos pênaltis, deu Real Madrid Em uma partida que era considerada uma final antecipada, Manchester City e Real Madrid entregaram emoção até o fim. Dono do jogo em boa parte do tempo, os comandados de Pep Guardiola sofreram o primeiro golpe. Aos 11, Rodrygo aproveitou cruzamento de Vini Jr. e precisou finalizar duas vezes para inaugurar o placar.

A partir do gol, os espanhóis se seguraram para buscar os contra-ataques. Em vão. O City iniciou uma pressão que só foi premiada aos 30 minutos do segundo tempo. Kevin De Bruyne aproveitou vacilo da zaga madridista e deixou tudo igual no Etihad Stadium. O meio campista belga ainda teve duas boas oportunidades de virar a partida e classificar os donos da casa no tempo normal, mas acabou desperdiçando. Na prorrogação, o ritmo dos azuis baixou um pouco.

Nos pênaltis, o Real Madrid elimina o Manchester City fora de casa e vai a semi | Foto: Divulgação/Reuters

A posse de bola se manteve, porém, com poucas oportunidades de gol. A melhor delas foi da equipe de Carlo Ancelotti, no fim do primeiro tempo. Rüdiger ficou cara a cara com Éderson, mas mandou pra fora. Na disputa de pênaltis, o Real Madrid foi mais eficiente, além de contar com o brilho do goleiro Lunin, que defendeu duas penalidades, de Bernardo Silva e Kovacic. Modric despediçou a primeira cobrança, mas, na sequencia, Bellingham, Lucas Vázquez, Nacho e Rüdiger fizeram e colocaram o maior vencedor da Champions League a 3 jogos da 15ª conquista da orelhuda.



Bávaros derrotam os Gunners



Jogando em seus domínios, o Bayern de Munique passou pelo Arsenal, pelo placar mínimo, e avançou até a semifinal da Liga dos Campeões. Depois de um empate eletrizante no primeiro jogo, em Londres, as duas equipes voltaram a fazer um jogo muito disputado. No primeiro tempo, a equipe inglesa foi ligeiramente superior, mesmo não criando grandes oportunidades de gol.

Kimmich marcou de cabeça o gol que classificou o Bayern de Munique para a semifinal | Foto: Divulgação/AFP

Na etapa complementar, os donos da casa se impuseram. Aos 17 minutos, Kimmich abriu o placar, de cabeça, após belo cruzamento de Raphael Guerreiro. O time comandado por Mikel Arteta ainda tentou uma pressão, mas teve poucas chances reais de empatar a partida. Os Bávaros comemoram mais uma semifinal em sua história.



Semifinais definidas



Agora, Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam buscando uma vaga na decisão no Estádio de Wembley, em Londres. Uma semifinal digna de decisão, que conta com 20 títulos da Liga dos Campeões (14 do Madrid e 6 do Bayern). O vencedor desde confronto aguarda o vencedor da outra semifinal, entre PSG e Borussia Dortmund.

