Taça das Comunidades recebe inscrições até esta sexta-feira (12)

O objetivo do torneio é promover a harmonia entre as comunidades da cidade - Foto: Divulgação

Termina nesta sexta-feira (12) o prazo para inscrições nas categorias Sub-15 e Sub-17 da 2ª edição da Taça das Comunidades de Futebol Society, torneio realizado pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) e da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg).

A Taça das Comunidades foi idealizada no ano de 2023, com o objetivo de promover a harmonia entre as comunidades da cidade por meio de sua população, fomentando a cultura de paz, a valorização do cidadão, educação através do desporto, o espírito de equipe e a promoção da autoestima nos bairros gonçalenses, despertando no cidadão a consciência do seu papel comunitário.

No primeiro ano do torneio, os jogos foram realizados com equipes adultas de times masculinos e femininos. Nesta segunda edição, foram incluídas as categorias Sub-15 e Sub-17 – Masculino.



As inscrições devem ser realizadas através dos links abaixo:

- Categoria Masculino/Sub-15: https://forms.gle/aMDQKZX6MofW5SX48

- Categoria Masculino/Sub-17: https://forms.gle/PfAQ5quUKwdBXaRv5

Após o período de inscrições, serão divulgadas as datas dos jogos em cada categoria. A ideia inicial é de que as partidas ocorram preferencialmente em dois campos de futebol society do município: Arena Porto do Rosa, no bairro Porto do Rosa, e Três Campos, na Trindade.

A Semel está disponibilizando o e-mail: adm.semel@pmsg.rj.gov.br e telefone: (21) 3583-0537 para auxiliar no processo das inscrições.